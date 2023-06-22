Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 13 kalıcı konut depremzedelere teslim edildi

İslahiye ve Nurdağı ilçesinde normalleşmeye başlandığını ifade eden Şahin, "Böyle bir milletin evladı, böyle bir medeniyetten geldiğim için Allah'a şükür ediyorum. Çadırdan konteynere, konteynerden kalıcı konutlara geçiş hızlı şekilde yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıklarımızın birebir takibiyle bu işin altından Allah'ın izniyle kalkacağız." diye konuştu.