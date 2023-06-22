Tarladan ÖSS birinciliğine, oradan Bakan Yardımcılığına! Türkiye 23 yıl önce Oruç Baba İnan’ı konuşmuştu

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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