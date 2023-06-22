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Tarladan ÖSS birinciliğine, oradan Bakan Yardımcılığına! Türkiye 23 yıl önce Oruç Baba İnan'ı konuşmuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Tarladan ÖSS birinciliğine, oradan Bakan Yardımcılığına! Türkiye 23 yıl önce Oruç Baba İnan’ı konuşmuştu

2000 yılı Temmuz ayında gazete manşetlerini "Haberi harman yaparken aldı", "Köylü Şampiyon", "ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı", "Harman College" başlıklarıyla süsleyen Oruç Baba İnan, 23 yıl sonra Bakan Yardımcısı olarak atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Oruç Baba İnan'ın hikayesi gündem oldu.

Resmi Gazete'nde bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre yeni bakan yardımcıları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 17 bakanlığın tamamına Bakan Yardımcıları atandı. Kararnameye göre Oruç Baba İnan (42) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine geldiği açıklandı.

Karar, Oruç Baba İnan'ın memleketi Yunak'ın Çayırbaşı köyünde büyük sevinçle karşılandı. 2000 yılında o dönemin üniversite sınavı olan ÖSS'de birinci olan İnan başarılarıyla da hemşerilerini gururlandırdı.

Çiftçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Oruç Baba İnan, okul hayatına köyde başladı. Akşehir'de kaldığı yurdun duvarına ayakkabı boyasıyla "Türkiye birincisi olacağım" diye yazdı. Çok çalıştı, çabaladı. Hayallerini gerçekleştirmeyi başardı.

"Bekle beni İstanbul" şarkısını dinleyerek hep İstanbul hayali kuran İnan, çok istediği Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı.

ORUÇ BABA İNAN KİMDİR?
2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran Oruç Baba İnan da, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü dereceyle tamamladı. Üniversite eğitiminin arından Yıldız Holding'te pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi. Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku'nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı. İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.'de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

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