22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Hepsi bir arabada bulundu

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Hepsi bir arabada bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: Hepsi bir arabada bulundu

Bursa'da, polis ekipleri, park halindeki otomobilde 400 ecstasy hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA