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Son dakika: Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Son dakika: Adıyaman’da korkutan deprem! AFAD son depremler

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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