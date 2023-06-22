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Yanan otomobili bırakıp kaçtı! Aracın üzerindeki piknik tüpü dikkat çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Yanan otomobili bırakıp kaçtı! Aracın üzerindeki piknik tüpü dikkat çekti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir sürücü yanan otomobilini bırakıp kaçtı. Söndürülen yangının ardından otomobilin üzerinde piknik tüpü bulunması dikkat çekti.

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