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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de emniyet güçleri tarafından 2 ilçede düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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