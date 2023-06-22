Osmaniye'de kayıp olarak aranıyordu! Cesedi sulama kanalından çıktı
Osmaniye’de 2 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Hakan Ergan’ın, evinin 15 kilometre uzağındaki sulama kanalında cesedi bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ergan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Osmaniye'nin Kırmıtlı köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hakan Ergan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı.
Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ergan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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