Osmaniye’de kayıp olarak aranıyordu! Cesedi sulama kanalından çıktı

Osmaniye'nin Kırmıtlı köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hakan Ergan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı.