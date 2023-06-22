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Bursa’da köprüden dereye atlayan kişi hayatını kaybetti! Olay anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Bursa’da köprüden dereye atlayan kişi hayatını kaybetti! Olay anı kamerada

Bursa’da, 10 metrelik köprüden Balıklı Deresi’ne atlayan 70 yaşındaki Mehmet Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk’ün köprünün demir korkuluklarına çıkarak atladığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da yaşanan olay, saat 23.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi, Siteler Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi.

70 yaşındaki Mehmet Öztürk yaya olarak geçtiği köprünün demir korkularını aşıp, kendisini boşluğa bıraktı.

Öztürk'ün yaklaşık 10 metre yükseklikten Balıklı Deresi'ne düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler 40 dakikalık çalışmanın ardından dereye inebilirken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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