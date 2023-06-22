22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Komando değil kurban timi eğitimi

Komando değil kurban timi eğitimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
ABONE OL
Komando değil kurban timi eğitimi

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi bünyesinde yer alan kurban timi adeta komando eğitimi gibi uyuşturucu iğne fırlatan tüfeklerle eğitim alarak Kurban Bayramına hazırlanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA