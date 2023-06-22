Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD peş peşe uyardı! Çok şiddetli yağacak | Sel, su baskını, dolu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, bazı bölgeler için sarı ve turuncu kodlu alarmda bulundu. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. AFAD ise bazı bölgeler için kritik uyarı yaptı.İşte son dakika hava durumu raporu...
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AFAD PAYLAŞIM YAPTI
Çte yandan AFAD sosyal medya hesabından Samsun, Tokat ve Trabzon'un doğusu, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği konusunda uyardı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 26°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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