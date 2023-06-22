İstanbul’da İETT otobüsünde dehşet anları! Yaşadıklarını böyle anlattı

"ÖLÜMLÜ OLMAMASI BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Kazayı gören Adem Karlı ise, "Kendini bilmeyen bir şoför hızla vurduktan sonra diğer tarafa gitti. Yolcularda 4-5 tane yaralı var. Ben otobüste değildim. Yürüyüş yapıyordum. Kazayı görünce geldim. Büyük bir kazaydı. Ölümlü olmaması büyük bir şanstı" diye konuştu.