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İstanbul'da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu! Ekipler gizemi çözmek için çalışma başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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İstanbul’da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu! Ekipler gizemi çözmek için çalışma başlattı

İstanbul Eyüpsultan'da esrarengiz bir olay yaşandı. Bir karga, güvenlik görevlisi Hayrettin Doğan’ın önüne konarak bir insan ayağına ait işaret ve baş parmağı bırakıp uçtu. Cinayet şüphesinin de değerlendirildiği olayda polis parmakların sırrını çözmek için çalışma başlattı.

İstanbul Eyüpsultan'da Hayrettin Doğan, İBB'ye ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu. Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu.

Konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan'ın önüne bıraktı.

DEDEKTİFLER DE DEVREYE GİRDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Parmakların olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı.

Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp'a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği'nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi.

'BİRİ ŞAKA YAPIYOR SANDIK'

İstasyondaki güvenlikçiler, "Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk" diye konuştular.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA AYNI ZEKAYA SAHİPLER

Görsel hafızaları çok gelişmiş olan karga türlerinin hepsi, ortalama 7 yaşındaki çocukla aynı zekâya sahiptir. İyilik, kötülük yapanları veya bir insanla, hayvanla yaşadıkları önemli olaylarda insan, hayvan yüzlerini unutmazlar. Hatta eğer önbelleğine almak isterse çevredeki cansız cisimlerin görünüşlerini bile tanıyabilir, hatırlayabilirler.

Yeni öğrendikleri bilgileri nesilden nesile aktarırlar ve çok karmaşık dil yetenekleriyle aynı biz insanlar gibi iletişim kurarlar. Kargalar geleceğe dair planlar yapabilir ve düşünebilir. Kargalar daha sonra Yemek için yiyeceklerini saklarlar.

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