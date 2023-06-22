İstanbul’da esrarengiz olay! Karga kesik parmakları bırakıp uçtu! Ekipler gizemi çözmek için çalışma başlattı

7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA AYNI ZEKAYA SAHİPLER

Görsel hafızaları çok gelişmiş olan karga türlerinin hepsi, ortalama 7 yaşındaki çocukla aynı zekâya sahiptir. İyilik, kötülük yapanları veya bir insanla, hayvanla yaşadıkları önemli olaylarda insan, hayvan yüzlerini unutmazlar. Hatta eğer önbelleğine almak isterse çevredeki cansız cisimlerin görünüşlerini bile tanıyabilir, hatırlayabilirler.