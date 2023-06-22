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Diyanet çocuklu aileleri unutmadı! Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Diyanet çocuklu aileleri unutmadı! Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı

Aileleriyle kutsal topraklara giden çocukları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından unutulmadı. Otellerde çocuklar için oyun alanı hazırlandı. Aileler ibadetlerini yaparken, çocukları da hem oyun oynuyor hem de eğitim alıyor.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden çocuklu aileler için Diyanet İşleri Başkanlığı bir uygulama başlattı. Hac'a aileleri ile birlikte gelen aileler unutulmadı. Onlar için kaldıkları otelde bir oyun alanı yapıldı. Aileleri ibadete gittiklerinde gözleri arkada kalmıyor. Çocuklar burada eğlenceli zaman geçiriyor.

Aileler gönül rahatlığı ile ibadetlerini yaparken çocuklar hem oyun oynuyor hem de eğitim alıyor. A Haber'e konuşan aileler, "Bize önce normal Hac çıkmıştı. Sonra kreşli hizmetten bahsettiler, biz de hemen kabul ettik. Bunun için çok mutluyuz. Gözümüz arkada kalmıyor. İbadetimizi yapıp gelebiliyoruz. Çocuklar hem oynuyor hem eğitim alıyor. Allah yapanlardan razı olsun." dedi.

Diyanet'in uygulamasında memnun kalan aileler "Çocuklar bize Allah'ın emaneti başkasına emanet edilmezdi. Diyanet'in uygulamasından çok memnun olduk. Burada hem oynayıp hem eğitim alarak hayatlarına yön de verebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaşları 4 ila 15 arasında değişen çocuklara Arapça alfabe, sure ezberleme ve dua eğitimi de veriliyor. Aileleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl 3-11 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte hacca getirdi. Hac ibadetini aileleriyle birlikte yerine getiren küçük hacı adaylarının mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Suudi Arabistan'ın yüksek hava koşullarında minik hacılar, gündüz kreşte zaman geçirirken akşam serinliğinde aileleriyle birlikte ibadetlere katılıyor.

Böylece aileler ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirirken minik hacı adayları da eğlenerek öğreniyor.

SIRTTA TAVAF YAPTILAR

Sabah'ın haberine göre, Yavuz Karabulut, "Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ailece geldik. Eşim Mediha Turan Karabulut ve çocuklarım Ayşe Erva (7), Asaf Eray (4) ile birlikte geldim. Ailece hac farizasını yerine getirmek için buralardayız. 8 yıl önce yazılmıştık. Kısmet bu sene çıktı. Güzel bir karşılama töreni yaptılar, çocuklu ailelere. Zemzemlerle, hurmalarla karşıladılar. Çocuklu olduğumuz için yardımcı oluyorlar. Hac sabır işidir diyorlar, biz de o niyetle başladık. Tavaf ve sayı sırtımızda yaptırdık" dedi.

ÖZEL PROGRAM

Mikail Bal, "4 yaşında Yusuf Selim adına bir oğlum var. Onu da getirdim, manevi değerleri artsın diye. Ailece geldik. Çocuğumuz yanımızda olursa daha feyizli olacağını düşündük. Tüm program değiştirilerek, çocuklar üzerinden entegre edilmiş bir programa dâhil edildik. Çocuklarımız dini eğitim de alıyor burada. İki farklı programda eğitim alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FARKLI BİR HİS"

Fatih Beğen, "Erzincan'dan geliyorum. Kızım Asel Hüma, 5.5 yaşında. Oğlum Ahmet Kubilay, 10 yaşında. Eşime, bana ve oğluma çıkmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'yla görüştük, kızımı da kontenjandan getirdik. Bugün tavafımızı ve sayımızı yaptık. Kızımı omuzlarımda yaptırdım. Çok farklı bir his" dedi.

Minik hacılar Ahmet Kubilay, "Çok güzel bir his. Ailemle beraber tavaf ve say yaptık. Güzel geçti" derken, Asel Hüma, "Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"TAVAFTA KUCAĞIMIZDAYDI"

Ferhat Şimşek, "İstanbul'dan geliyoruz. Kızımın adı Nesibe Hafsa. 3 yaşında. Kızım dünyaya geldiği gün, yedeklerden haccımızın çıktığı bize haber verildi. Kızımızın nasibi olduğunu düşünüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu uygulamasını olumlu buluyoruz. Kreş programı var. Oyun park alanı var. Eğitim alıyorlar. Güzel bir şekilde geçiyor" derken, anne Hanife Şimşek ise "Kızımızın nasibi olarak görüyoruz. Rabbim nasip etti. Örnek olmasını diliyoruz. Birçok insan bilmiyor. Şimdiden örnek olmaya başladı. Umarım devamı geliyor. Tavaf sırasında kucağımızdaydı" ifadelerini kullandı.

ERBAŞ BASINLA BİR ARAYA GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Diyanet Ataşelik binasında gazetecilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Erbaş burada yaptığı açıklamada; Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşların hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirerek evlerine dönmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erbaş bu kapsamda, Diyanet'in, 416 kafile başkanı ve 1767 din görevlisi, 390 sağlık görevlisi olmak üzere toplam 4 bin 100 kişilik bir ekiple Mekke'de ve Medine'de Türk hacı adaylarına hizmet sunduğunu aktardı.

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