Diyanet çocuklu aileleri unutmadı! Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı

Aileler gönül rahatlığı ile ibadetlerini yaparken çocuklar hem oyun oynuyor hem de eğitim alıyor. A Haber'e konuşan aileler, "Bize önce normal Hac çıkmıştı. Sonra kreşli hizmetten bahsettiler, biz de hemen kabul ettik. Bunun için çok mutluyuz. Gözümüz arkada kalmıyor. İbadetimizi yapıp gelebiliyoruz. Çocuklar hem oynuyor hem eğitim alıyor. Allah yapanlardan razı olsun." dedi.