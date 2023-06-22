Devlet sözünü tuttu! İzmir'de deprem konutları tamamlanıyor! 5 bin 61 konuttan 4 bin 602’si teslim edildi
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yaptırdığı konutlar bir bir tamamlanıyor. Etap etap ilerleyen projede artık sona gelindi. TOKİ bölgede 5061 konuttan 4062'sini tamamladı. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlardan Tuana Çeltik, "Evi çok beğendik. Büyük, geniş bir ev. Ağır hasar alan evimizden daha güzel oldu. Depremde çok korkmuştuk. Evimiz yıkılmak üzereydi. Deprem sırasında ikizimle evde yalnızdık. Şimdiki evimizde rahat uyuyoruz. Devlet evimizi sağlam yaptırdığı için rahat uyuyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yaptırdığı konutlar bir bir tamamlanıyor.
5 bin 61 konuttan 4 bin 602'si tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilirken, 459'su geçici kabul aşamasında. Rezerv alandaki 8 etabın ise 7'si tamamlandı, bir etabı geçici kabul aşamasına geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3 yıl önce meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları, sarılmaya devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ eliyle yaptırdığı konutlar da tamamlanma noktasına geldi. Bu çerçevede toplam 5 bin 61 konuttan 4 bin 602'si tamamlanarak teslim edildi, 459 adeti geçici kabul aşamasına geldi.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe, Ajans Gün İçi programında İzmir'de tamamlanan deprem konutlarına yönelik bilgiler aktardı:
"30 Ekim depreminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hemen harekete geçmişti ve çok kısa sürede hem Bornova'da hem de şu an bulunduğum rezerv alanda inşaatlar başlamıştı.
İlk inşaatlar Bornova bölgesinde tamamlandı ve depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Şu an 7 etaplarda sona geliniyor. TOKİ'nin 5 bin 61 konuttan 4 bin 62'sini tamamladı.
İzmir'deki depremin ardından hemen harekete geçmişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de depremden bu yana kadar toplu konut idarisi yaptırdığı konutlar bir bir tamamlanıyor.
7. etabın ardından sırasıyla 8. Etaba geçiş yapılacak. 459'u, 8. Etap olarak geçici kabul aşamasında. Önümüzdeki günlerde son etapta tamamlanarak, konutlar vatandaşlara teslim edilecek."
REZERV ALAN 8 ETAPTAN OLUŞTU
Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesine yapılan rezerv alan da 8 etaptan oluştu. 8 etabın 7'si tamamlandı, 459 konutun bulunduğu bir etap ise geçici kabul aşamasında bulunuyor. 3 bin 657 konutun bulunduğu rezerv alanda, toplam 3 bin 198 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş oldu. Ev sahipleri, konutlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
"EVİMİZDE RAHAT UYUYORUZ"
Rezerv alanın 1. etaptaki evlerinde 2022 yılının aralık ayında yerleşen Tuana Çeltik "Evi çok beğendik. Büyük, geniş bir ev. Ağır hasar alan evimizden daha güzel oldu. Depremde çok korkmuştuk. Evimiz yıkılmak üzereydi. Deprem sırasında ikizimle evde yalnızdık. Şimdiki evimizde rahat uyuyoruz. Devlet evimizi sağlam yaptırdığı için rahat uyuyoruz" diye konuştu. İkizi Toygun Çeltik ise "Bayraklı'daki evimiz ağır hasar aldı. Bir süre Gültepe mevkiinde yaşadık. Aralık ayının sonunda da bu eve taşındık. Evimizden memnunuz. Çevre düzenlemesi de güzel. Belki daha fazla market olursa daha iyi olur. Bu evde içimiz daha rahat. Evin sağlamlığına güveniyoruz" dedi.
"GÖZÜM ARKADA KALMIYOR"
Kızı ve torunlarının yaşadığı evin ağır hasar aldığını ve yeni evlerinin sağlam olduğunu belirten Zülfiye Atak isimli vatandaş, "Bu bölgede kızım ve torunlarım oturuyor. Ben burada oturmuyorum ama en azından gözüm arkada kalmıyor. Evler çok güzel, memnun kaldık. Torunlarım depremden zor kurtuldu. Bir yıl önce yerleştikleri bina ağır hasar aldı. Şu an gönlüm çok rahat" sözlerine yer verdi.
"NOKSAN KISIMLAR BİTİNCE YERLEŞECEĞİZ"
Rezerv alanın 6. etabındaki evlerini görmeye giden Sebahat Yaşar isimli vatandaş da "Evimizdeki bazı eksiklikler tamamlanınca eşimle burada yaşayacağız. Evi beğendik, teşekkür ediyoruz. Sözlerinin arkalarında durup evleri teslim ettiler. Noksan kısımlar bitince yerleşeceğiz" ifadelerini kullandı.
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