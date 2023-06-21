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Zonguldak'ta kardeşten kardeşe kanlı pusu! Silah seslerini duyunca telefona sarıldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Zonguldak’ta kardeşten kardeşe kanlı pusu! Silah seslerini duyunca telefona sarıldılar

Kan donduran olay öğlen saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu kardeşi 56 yaşındaki Cevdet Kaymaz'ın evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı 63 yaşındaki Rıza Andiç ise hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta yaşanan olay, saat 12.30 sularında ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Süllüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşinin evinin önüne gitti.

Nejdet Kaymaz, evinden çıkan kardeşi Cevdet Kaymaz ve yanındaki arkadaşı Rıza Andiç'in bulunduğu hafif ticari araca, seyir halindeyken av tüfeğiyle ateş açtı.

Araç, yoldan çıkarak yeşil alana girdi. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, arkadaşı Rıza Andiç ise öldü.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cevdet Kaymaz, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Cevdet Kaymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Rıza Andiç'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için Ereğli ilçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Nejdet Kaymaz polis tarafından gözaltına alındı.

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