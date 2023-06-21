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Son dakika! 81 ilde Yüzüncü Yıl operasyonu: 952 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Son dakika! 81 ilde Yüzüncü Yıl operasyonu: 952 gözaltı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Yüzüncü Yıl' kod adlı narkotik operasyonunda, 952 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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