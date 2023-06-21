Milli Hızlı Tren raylara iniyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi

8 ARAÇLI TREN SETİNE SAHİP MİLLİ HIZLI TRENİMİZİ 2025 YILINDA YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp özel sektörün önünü açtık. Son 21 yılda ciddi bir ulusal demiryolu endüstrisi oluşturduk. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD Taşımacılığa devrettiğimiz Milli Elektrikli Tren Setlerimiz yolcu taşımacılığında başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahiptir. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da haizdir. Şuana kadar 2 prototip ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız. Yine, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ınını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlayacağız. İnşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.