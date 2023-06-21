Ağrı'da hafif ticari araç devrildi: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Feci kaza öğle saatlerinde Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın devrildiği 8 yaşındaki Ruşen Aşan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İşte korkunç kazanın detayları...
Ağrı'da yaşanan kaza, öğle saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü yakınlarında meydana geldi. 38 yaşındaki Mehmet Rıza Güntaç'ın kullandığı 04 DD 301 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada 8 yaşındaki Ruşen Aşan hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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