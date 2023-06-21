Kanser ilacı çetesine bir kurban daha! İlaç diye bakın ne satıyorlarmış

2 Temmuz günü ameliyat olan ve karnındaki kitleden kurtulan Özcan K.'nin 2 kür daha kemoterapi alması kararlaştırıldı. Özcan K., 2 kür kemoterapi almasına rağmen saç ya da kaş döküntüsü yaşamadı. Üstüne üstlük bir de geçtiğimiz mart ayında hastanede kanser hastalarına kemoterapi yerine su enjekte eden 5 kişinin yakalanması şüphelerini artırdı. Şüphelilerin fiyatları 10 bin ile 90 bin lira arasında değişen kanser ilaçlarını eczanelere ve ecza depolarına sattığı ortaya çıktı.