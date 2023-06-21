Kanser ilacı çetesine bir kurban daha! İlaç diye bakın ne satıyorlarmış
İstanbul’da kemoterapi tedavisi alan Özkan K. saçlarının dökülmemesinden şüphelendi. Özkan K. ilaç yerine su verildiğini öğrendi. Bunun üzerine aynı hastanede daha önce hastalara su verip kanser ilaçlarını sattıkları belirlenen 5 kişiden şikâyetçi oldu
Özcan K. isimli vatandaş 2021'den beri hastanenin Onkoloji bölümünde testis semimom kanseri tedavisi kapsamında kemoterapi görüyordu. Yapılan tedavi sonrası Mayıs 2022'de yapılan tetkiklerde, hastanın karın bölgesinde 2.5 santimetrelik kitle tespit edildi.
2 Temmuz günü ameliyat olan ve karnındaki kitleden kurtulan Özcan K.'nin 2 kür daha kemoterapi alması kararlaştırıldı. Özcan K., 2 kür kemoterapi almasına rağmen saç ya da kaş döküntüsü yaşamadı. Üstüne üstlük bir de geçtiğimiz mart ayında hastanede kanser hastalarına kemoterapi yerine su enjekte eden 5 kişinin yakalanması şüphelerini artırdı. Şüphelilerin fiyatları 10 bin ile 90 bin lira arasında değişen kanser ilaçlarını eczanelere ve ecza depolarına sattığı ortaya çıktı.
Özcan K. bunun üzerine daha önce farklı kanser hastalarına sahte reçete yazıldığını ortaya çıkaran "Dedektif Profesör" olarak bilinen Prof. Dr. Sezai Vatansever'e gitti. Vatansever, hastasına kemoterapi tedavisi görmediğini, 8.5 santimetrelik yeni bir kitlenin vücudunda yer edindiğini söyledi.
Yapılan araştırmada Özcan K.'nin de kemoterapi yerine vücuduna su enjekte edildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Özkan K. operasyonda yakalanan 5 kişiden şikâyetçi oldu. Özkan K., yeniden ameliyat olup olmayacağının da belli olmadığını vurguladığı dilekçede, hastanedeki sorumluların "adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediklerini söyleyerek cezalandırılmalarını talep etti.
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