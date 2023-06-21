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Tavuk döner yediler, hastanelik oldular!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Tavuk döner yediler, hastanelik oldular!

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeni açılan bir tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi bulantı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

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