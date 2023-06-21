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Erzurum'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Erzurum’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı!

Feci kaza, Erzurum’da meydana geldi. Hasta taşıyan bir ambülans hastane yolunda seyir halindeki araçla çarpıştı. Kazada araç sürücülerinde ve yolcularda ciddi bir yaralanma olmadı. Polis, kazaya karışan ambulans ve özel araç şoförünün ifadesini aldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Korkutan kaza, Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Karayolları Eğitim Fakültesi kavşağında meydana geldi.

Pasinler yönünden şehir merkezine gelen ve Erzurum Şehir Hastanesine hasta taşıyan 25 AAN 594 plakalı ambülans ile şehir merkezinde seyir halindeki 25 DC 079 araç kaza yaptı.

Ambulansın özel araca tam ortadan çarptığı görüldü. Kazada araç sürücülerinde ve yolcularda ciddi bir yaralanma olmadı. Bu arada ambulans içinde bulunan hasta için hemen ikinci bir ambulans istendi.

Polisin müdahale ettiği olayda kaza yapan ambulansın içindeki hasta gelen diğer ambulans bindirildi ve bununla hastaneye sevk edildi.

Polis, kazaya karışan ambulans ve özel araç şoförünün ifadesini aldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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