Bağcılar’da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: 3 ağır yaralı

Bağcılar, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken karşı şeritte ise kamyonet, yavaşlayan başka bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışarak yaralanan 3 kişiye itfaiye müdahale etti.



TEM Otoyolu Edirne istikameti İstoç mevkisinde saat 02.00 sıralarında seyir halinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Agit Gezer'e ait araçtaki yangına kısa sürede müdahale ederken, karşı şeritte ise kaza meydana geldi. Yangın sırasında yavaşladığı iddia edilen kamyonete başka bir kamyonet çarptı. İtfaiye hafif ticari araçtaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan da kaza yapan kamyonette sıkışan 3 yaralı kurtarmak için olay yerine başka bir itfaiye ekibi istendi.