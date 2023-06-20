Sabancı evinde gizli kayıt skandalı! İşine son verdi suç duyurusunda bulundu

Sabah'ın haberine göre, Mukaddes S., isimli hemşire Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.