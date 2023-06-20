Sabancı evinde gizli kayıt skandalı! İşine son verdi suç duyurusunda bulundu
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, geçen sene aile bireylerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi. Toplantı başlandığı esnada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti. Olayın ardından Sabancı, hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın bır toplantısında gizli kayıt skandalı patlak verdi. Olay 6 Aralık 2022'de meydana geldi.
Sabah'ın haberine göre, Mukaddes S., isimli hemşire Sabancılar'ın konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı Sakıp Sabancı Müzesi olan Atlı Köşk'te aile bireylerinin sağlık durumlarına ilişkin bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya, kendi alanında uzman 4 doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S., katıldı. Toplantı başlandığı sırada Türkan Sabancı, hemşirenin telefonuyla toplantıyı gizlice ses kaydına aldığını fark etti.
Toplantıya katılanlar hemşireye müdahale ederek kayıt yapmasını engelledi.
TUTANAK TUTTULAR
Evde yaşanan skandal olay sonrası söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.
Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kendisinin de kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türkan Sabancı hemşirenin işine son verirken, ailenin avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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