Son dakika | Meteorolojiden İstanbul için "sarı" uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Avrupa yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" ifadeleri ile vatandaşlara uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE ÇEVRELERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Ayrıca Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
21 HAZİRAN ÇARŞAMBA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...
- YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?
- Ek öğretmen ataması tarihi 2023 | Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? İşte kontenjan ve branş dağılımı...
- DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023! Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu, zam geldi mi? Hesaplara yatacağı tarih...
- %0 faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi e-Devlet başvuru | başladı mı, şartları neler? Yaş sınırı olacak mı, yeni evliler kapsam dahilinde mi?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu? Gelinim Mutfakta 20 Haziran Salı puan durumu...
- Evde bakım maaşı alanlara müjde! Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası rakamlar değişti!
- Zamlı asgari ücret maaş takvimi | 11.402 TL hesaplara ne zaman, hangi ayda yatacak?
- MSÜ TERCİH SONUÇ e-Devlet EKRANI | Milli Savunma Üniversitesi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? https://personeltemin.msb.gov.tr...
- EYT'de tasarruflu emeklilik için son 1,5 hafta! Primler değişiyor A takımı yenileniyor! BAĞ-KUR, SSK borçlanma yeni tutarlar!
- Yüzde 34'lük MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaşıma asgari ücret oranında zam gelirse ne olur? 9.000, 10.000,10.500, 11.000, 12.000 TL maaş alanlar...
- %34 zamla Sosyal yardım ödemeleri! Kalem kalem hesaplandı! İşsizlik, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, GSS yeni tablo!