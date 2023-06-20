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Son dakika | Meteorolojiden İstanbul için "sarı" uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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Son dakika | Meteorolojiden İstanbul için sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Avrupa yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" ifadeleri ile vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE ÇEVRELERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Ayrıca Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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