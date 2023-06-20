Son dakika | Meteorolojiden İstanbul için "sarı" uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE ÇEVRELERİ İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Ayrıca Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ'ın Merkez, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçeleri ile Çanakkale'nin Merkez, Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Biga, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.