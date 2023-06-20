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Aniden bastıran yağmur 10 dakikada yolları göle çevirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Aniden bastıran yağmur 10 dakikada yolları göle çevirdi

Tekirdağ Çorlu’da öğleden sonra aniden bastıran yağmur yağışı sonrasında yollar 10 dakika içinde göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yollarda perişan olurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

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