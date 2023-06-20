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Mersin'de orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Mersin’de orman yangını! Soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberleri... Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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