Manisa'da görüldü! Dünyanın en güçlüsü
Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan “gergedan böceği” Manisa’da görüldü. Böyle bir böceği daha önce bölgede hiç görmediğini söyleyen vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi.
Büyüklüğü ve değişik yapısı dikkatini çeken Doğan, böceği internette araştırdı.
Doğan, araştırmasında bulduğu böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) olduğunu öğrendi.
Böyle bir böceği ilk kez gördüğünü anlatan Doğan, "İlk kez karşılaşmam nedeniyle biraz şaşırdım. Fotoğrafladıktan sonra zararsız bir tür olan böceği doğaya geri saldım" dedi.
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