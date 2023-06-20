İstanbul'da iki aile sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada
Dün gece İstanbul’un Avcılar ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Otomobiline zarar verildiğini gören kişi ise eline sopa alarak karşılık vermek isterken iki kadın engel olmaya çalıştı. Araca saldıran iki genci anneleri sakinleştirerek uzaklaştırmak istedi.
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