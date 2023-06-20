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İstanbul'da iki aile sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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İstanbul’da iki aile sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada

Dün gece İstanbul’un Avcılar ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan olay, dün gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kavga sırasında, diğer aileden bir kişinin otomobiline saldırarak camlarını kırdı.

Otomobiline zarar verildiğini gören kişi ise eline sopa alarak karşılık vermek isterken iki kadın engel olmaya çalıştı. Araca saldıran iki genci anneleri sakinleştirerek uzaklaştırmak istedi.

Çevredekiler kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

2 kişinin yaralandığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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