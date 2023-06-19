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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ilk detayları paylaştı! Son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ilk detayları paylaştı! Son depremler listesi...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 21.31'de yaşanan depremin derinliği 7,1 kilometre olarak ölçüldü.İşte depremin detayları...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 21.31'de yaşanan depremin derinliği 7.1 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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