Önce MGM sonra AFAD! Telefonlara tek tek uyarı gitti | Bu illerde yaşayanlar sel ve taşkınlara dikkat!
Ankara'da aralıklarla devam eden sağanak yağış bugün de hayatı felç etti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan,Tokat'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İşte hava durumu tahminleri...
Başkent'te sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenimahalle ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pek çok yerde su birikintileri oluştu. Anadolu Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu arasındaki bağlantı yolunda su birikti.
Elif Ebru Yıldırım yönetimindeki 06 CVY 916 plakalı otomobil ile Kadir Okcan yönetimindeki 06 BHK 827 plakalı otomobil, arızalanarak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
2 otomobil, iş makineleri ile çekilerek su birikintisinden çıkarıldı. Suyun tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla su tahliye edilerek, yol ulaşıma açıldı.
Elif Ebru Yıldırım, çalıştığı şantiyeye giderken aracının su aldığını belirterek, "Yolda dengesiz bir su birikintisi vardı. Önümdeki araçlar geçince 'benim aracım da geçer' diye düşündüm; ama geçemedim. Aracım su aldı ve motor arızası verdi" dedi.
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için şiddetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU VE BATI KARADENİZ İLE MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un iç ve doğusu ile Rize ve Artvin'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MGM'DEN SONRA AFAD'DA UYARDI: "KUVVETLİ LODOS VE YAĞIŞ BEKLENİYOR"
Meteoroloji'nin ardından Sakarya Valiliği ve AFAD'da vatandaşları peş peşe uyardı.
AFAD, cep telefonlarına uyarı mesajı yollayarak vatandaşlara kuvvetli lodos ve yağışa karşı dikkatli olmalarını belirtirken Sakarya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ilimizde bugün gece saatlerinden itibaren yağışların, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.
TOKAT'TA SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ, 27 İŞ YERİ VE EVLERİ SU BASTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyarısının ardından Tokat Merkez de sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden trafikte aksamalara neden oldu.
Bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış da metreküp başına 60 kilogram yağış düştü. Yağışın etkisini göstermesinin ardından Esentepe sanayi bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su baskının ardından belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler su baskını olan ev ve iş yerlerine müdahale de bulundu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, su baskınlarından etkilenen vatandaşları ziyaret etti, isteklerini dinledi.
"27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikâyetlere giderek suları tahliye ettiler"
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "12.45 de başlayıp, 13.20 saatlerine kadar süren aşırı sağanak yağışla karşılaştık. Cumartesi gününden itibaren sarı alarm verilmişti. 38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metreküp başına 60 kilogram yağışı buldu. Belki de 2 günde yağacak yağmuru tokat 30 dakika almış oldu. Sadece merkezimizde değil ilçelerimiz de de bu durum var. Bazı bölgelerimizde sağanak yağışın yanında dolu da etkili oldu. Ben bütün Tokat'ımıza geçmiş olsun diyorum. Bununla beraber belirli noktalarımızda sıkıntılar oldu. Sanayi bölgemiz, borsa ilköğretim okulunun bulunduğu bölgede sıkıntılarımız oldu. Bununla birlikte Esentepe mahallemiz de bazı sıkıntılar oldu. Meydan bölgesinde bulunan dükkânlar da sıkıntı oldu. 27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikayetlere giderek suları tahliye ettiler. Şunu söylemem gerekirse Biz bunu 5 yıl önce gördük yani 2017-18 yılıyla beraber özellikle mevsim şartlarının değişmesi çok hızlı yağan yağmurlar iklimin değişmesiyle beraber bunu ön gördüğümüz için alt yapıya önem veriyoruz. Sadece 4 yılda yaptığımız alt yapı çalışması 55 kilometreyi geçti. Toplam 40'a yakın noktada çalışma yapılması gerekiyordu ki bunların şu ana kadar da 30 tanesini yaptık 55 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. Bununla beraber kalan bazı noktalarımız var. İnşallah bunları da hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Biz Yağmur suyu alt yapımızı güçlendiriyoruz. İnşallah da bundan sonra da yine yeni gördüğümüz bazı eksik noktaları etüt ettikten sonra buralarda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.
Meteoroloji, 25 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Uyarı yapılan iller ise sırasıyla şu şekilde
Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Osmaniye, Düzce
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