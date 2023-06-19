Önce MGM sonra AFAD! Telefonlara tek tek uyarı gitti | Bu illerde yaşayanlar sel ve taşkınlara dikkat!

"27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikâyetlere giderek suları tahliye ettiler"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "12.45 de başlayıp, 13.20 saatlerine kadar süren aşırı sağanak yağışla karşılaştık. Cumartesi gününden itibaren sarı alarm verilmişti. 38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metreküp başına 60 kilogram yağışı buldu. Belki de 2 günde yağacak yağmuru tokat 30 dakika almış oldu. Sadece merkezimizde değil ilçelerimiz de de bu durum var. Bazı bölgelerimizde sağanak yağışın yanında dolu da etkili oldu. Ben bütün Tokat'ımıza geçmiş olsun diyorum. Bununla beraber belirli noktalarımızda sıkıntılar oldu. Sanayi bölgemiz, borsa ilköğretim okulunun bulunduğu bölgede sıkıntılarımız oldu. Bununla birlikte Esentepe mahallemiz de bazı sıkıntılar oldu. Meydan bölgesinde bulunan dükkânlar da sıkıntı oldu. 27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikayetlere giderek suları tahliye ettiler. Şunu söylemem gerekirse Biz bunu 5 yıl önce gördük yani 2017-18 yılıyla beraber özellikle mevsim şartlarının değişmesi çok hızlı yağan yağmurlar iklimin değişmesiyle beraber bunu ön gördüğümüz için alt yapıya önem veriyoruz. Sadece 4 yılda yaptığımız alt yapı çalışması 55 kilometreyi geçti. Toplam 40'a yakın noktada çalışma yapılması gerekiyordu ki bunların şu ana kadar da 30 tanesini yaptık 55 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. Bununla beraber kalan bazı noktalarımız var. İnşallah bunları da hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Biz Yağmur suyu alt yapımızı güçlendiriyoruz. İnşallah da bundan sonra da yine yeni gördüğümüz bazı eksik noktaları etüt ettikten sonra buralarda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Meteoroloji, 25 ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Uyarı yapılan iller ise sırasıyla şu şekilde

Adana, Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Osmaniye, Düzce