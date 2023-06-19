Şırnak'ta YKS sınavı için evden çıkan gençten 3 gündür haber alınamıyor!
Şırnak’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için cuma günü kent merkezine giden 19 yaşındaki Hüseyin Yoncuz’dan haber alınamıyor. Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sınava girmediği ve telefonunun en son Cizre ilçesinde sinyal verdiği belirlenen Yoncuz, polis tarafından aranıyor.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ailesiyle yaşayan Hüseyin Yoncuz, Şırnak'ta gireceği TYT için kent merkezinde yaşayan ablasında kalmak üzere cuma günü sabah saatlerinde evden çıktı. Ancak Yoncuz ablasına gitmedi. Yoncuz'un arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı. Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz'un telefonunun en son cuma günü akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi'nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.
Hüyseyin Yoncuz'un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.
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