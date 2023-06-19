Şırnak’ta YKS sınavı için evden çıkan gençten 3 gündür haber alınamıyor!

Hüyseyin Yoncuz'un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir ize rastlamadıklarını belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

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