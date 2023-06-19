Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. İşte detaylar...
Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.
5 KİŞİDEN ÜÇÜ AĞIR YARALI
Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye Galler maçı TRT 1 CANLI İZLE! 19 Haziran Türkiye Galler maçı canlı yayın izle! Canlı maç takibi...
- ÜVEY ANNE CANLI İZLE! Yeni dizi Üvey Anne 1. bölüm tek parça izle! 19 Haziran ATV canlı yayın ekranı!
- Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı son dakika? Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu?
- TOKİ 3 ilde 1 milyon TL’nin altında satışa sundu! %10 peşinat, 180 ay vadeyle alt-orta gelirliye ev sahibi olma imkanı! Aylık 2.013 TL taksitle...
- Genel af yolda mı son dakika? GENEL AF çıkacak mı, açıklama geldi mi? 7. yargı paketi maddeleri ve içeriği...
- Nursel Ergin kimdir, nereli? Gelinim Mutfakta sunucu Nursel Ergin kaç yaşında, çocuğu var mı?
- Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte? Beklenen açıklama geldi! Oyuncu kadrosu belli oldu! K-POP yıldızı o isimde var!
- Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- İOKBS bursluluk sınavı MEB son dakika! Bursluluk sınavı başvuru tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman 2023?
- AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARI 2023! AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Telafi, 3 ders sınav tarihleri...
- Lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? MEB LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kılavuzu yayımlandı mı?