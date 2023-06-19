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Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

5 KİŞİDEN ÜÇÜ AĞIR YARALI

Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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