Kütahya’da korkunç olay! Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar

Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir'in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.