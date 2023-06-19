Kütahya’da korkunç olay! Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar
Dehşete düşüren kaza saat 04.00 sularında Kütahya’da meydana geldi. Sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu. Kazada, 23 yaşındaki İdris Demir hayatını kaybederken, arkadaşı 24 yaşındaki Mustafa Pınar ağır yaralandı.
Kazada, araçtaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar ise ağır yaralandı. Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pınar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir'in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi.
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