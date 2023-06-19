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Kocaeli'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 kişi öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Kocaeli’de otomobil bariyerlere saplandı: 1 kişi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Fahri Y. idaresindeki 54 AGF 964 plakalı otomobil, Köseköy sapağındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

Kazada, otomobildeki Nurcan Bal (44) olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekibinin araçtan yaralı çıkardığı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil TIR’ın altına girdi

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