Dedenin akılalmaz planı! Torunlarının mirasına göz dikti

İMZA ARAŞTIRILACAK

Atilla Türker dilekçesinde, senetteki imzanın sahte olduğuna yönelik itirazların haksız ve kötü niyetli olduğu ileri sürüldü. Çiğdem G.'nin alacağın tahsilini geciktirmek amacıyla kötü niyetli olduğunu belirten Atila Türköz, davanın reddini isteyerek yüzde 20 icra inkâr tazminatı istedi.Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda senetteki imzanın gerçek olduğunun belirtilmesine rağmen, dede Atila Türköz ile Yıldıray T. ve Emre Türköz ile Yıldıray T. arasında geçen telefon görüşmesinin dökümde senetlerin sonradan tanzim edildiği ve gelen mahkeme evraklarının saklandığına dair kanaat getirdi. Mahkeme senetlerdeki imzanın ölen turizmci Erol Türköz'ün kendi el ürünü olup olmadığının belirlenmesi için 5 kişilik tarafsız bir bilirkişi heyetinin incelemesine karar verdi.