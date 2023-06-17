17 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

Balıkesir’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
ABONE OL
Balıkesir’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular

Feci kaza Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araça sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 sokak üzerinde F.Ö. yönetimindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan Ö.O yönetimdeki TIR'ın 41 AAY 793 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı.

Kaza ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 yaralı Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA