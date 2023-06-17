Balıkesir’de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilden sağ kurtuldular
Feci kaza Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önünde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen araça sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 sokak üzerinde F.Ö. yönetimindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan Ö.O yönetimdeki TIR'ın 41 AAY 793 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan sürücü F.Ö. ve yolcu A.C. otomobil içinde sıkıştı.
Kaza ihbarının üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.
Yaralılar daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
2 yaralı Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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