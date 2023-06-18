Mahkemeden emsal niteliğinde karar! İhtar cezası kovulma sebebi yapılamaz

"Davalı işverenlik fesih bildiriminde beyan ettiği fesih gerekçeleri ile bağlı olup sonradan ve yargılama sırasında fesih sebeplerini değiştiremez. Bu açıklamalar çerçevesinde davalı işverenliğin davacının iş akdini görevi başında uyuması ve site sakinine haber vermeden araç girişine izin verilmesi gerekçeleri ile fesih ettiği anlaşılmaktadır. Öte yandan dosyaya sunulan ve davacının tebellüğ etmekten imtina ettiğine dair şerh düşülen ihtarnamede davacının görevi başında uyuması davranışından dolayı tekrarı halinde iş akdinin tazminatsız feshedileceğine dair ihtara ve açıklamaya yer verildiği görülmektedir. Bu durumda fesih sebebi yapılan davacının görevi başında uyuma davranışı bir an için kabul edilse dahi bununla ilgili ihtar verilmiş olup, sonradan bu davranışın fesih gerekçesi yapılması imkan değildir. Davacının site sakininden habersiz bir şekilde siteye araç girişine izin vermesi eylemi de yöntemince kanıtlanamamıştır. Kaldı ki davacının bu davranışı uyarma gibi cezalara konu edilebilecek bir davranıştır. Sonuç itibarıyla iş akdinin haklı veya geçerli sebeple feshedildiği noktasında ispat yükü üzerinde olan davalı işverenlik bu vecibesini yerine getirmemiştir. İlk derece mahkemesince feshin geçersizliğine dair verilen kararda isabetsizlik bulunmadığı kabul edilmiş, bu sebeple davalı vekillerinin istinaf itirazlarına iştirak edilmemiştir. Her iki davalının istinaf başvurularının esastan reddine oy birliği ile hükmedilmiştir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN