Evlatlarının suda çırpındığı görünce tereddüt etmedi! Babalar Günü'nde acı olay
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Babalar Günü'nün en acı veren olayı yaşandı. 45 yaşındaki Abdülbaki Ülütaş, 2 oğlunun suda çırpınarak boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce hiç tereddüt etmeden denize atladı. Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Babalar Günü'nünde çocuklarını denize getiren baba, evlatlarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş (45), denize girerek oğullarını kurtardı. Ancak daha sonra akıntıyı kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla baba Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ülütaş'ın cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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