Evlatlarının suda çırpındığı görünce tereddüt etmedi! Babalar Günü’nde acı olay

Babalar Günü'nünde çocuklarını denize getiren baba, evlatlarını kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.