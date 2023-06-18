BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Oğlundan ve kızından kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Sen benim derdimi, hüznümü ve mutluluğumu paylaştığım en yakın arkadaşımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun güzel babam.

Kanından can verdin var olmamı sağladın. Beni kollarına aldın, her türlü kötülükten korudun. Yıllarca çalıştın, beni yetiştirdin. Sen benim için çok özelsin canım babam. Babalar Günü'n kutlu olsun.