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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Oğlundan ve kızından kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023! Oğlundan ve kızından kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 18 Haziran'a denk geliyor. Bu özel günde; babası hayatta olanlar duygusal konuşmalar ve anlamlı hediyelerle onları onurlandırırken, babasını kaybedenler dualarla onları anıyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Babasına anlamlı, etkileyici ve duygusal Babalar Günü mesajları göndermek isteyenler bu nedenle "Babalar Günün Kutlu Olsun" yazılı görselleri inceliyor. İşte, kısa, uzun, anlamlı, yeni, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

EN YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ 2023

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Seninle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur her daim yanımızda olsun. Babalar Günü'n kutlu olsun benim canım babacığım.

Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.

Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen hep yanımdasın şefkatli babam! Sen var oldukça uzaklar her zaman yakın olacak. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Ailemin reisi, benim canım babam. Babalar Günün kutlu olsun.

Dünyanın döndüğünden, ateşin yaktığından şüphelen ama benim seni sonsuz bir sevgiyle sevdiğimden asla şüphelenme fedakâr babam! Günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Sen benim derdimi, hüznümü ve mutluluğumu paylaştığım en yakın arkadaşımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun güzel babam.

Kanından can verdin var olmamı sağladın. Beni kollarına aldın, her türlü kötülükten korudun. Yıllarca çalıştın, beni yetiştirdin. Sen benim için çok özelsin canım babam. Babalar Günü'n kutlu olsun.

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