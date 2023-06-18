"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 2023 Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?