Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl yaz aylarına denk gelen 2023 Kurban Bayramı, tatil planı yapan binlerce kişiye fırsat kapısı araladı. Yeni Kabine'nin belirlenmesinin ardından yapılan toplantıyla birlikte, bayram tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
"Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 2023 Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Bayram tatili 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor?
2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.
2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
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