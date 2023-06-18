Babalar Günü'nde kahreden haber: Kızını sınava götürürken can verdi!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kızını sınava yetiştirmek için hız yapan şahsın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar Günü'nde yaşanan kazada baba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı yaralandı.
Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi.
Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız hastaneye sevk edilirken, baba Kılıç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Babalar Günü'nde yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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