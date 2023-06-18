Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı duyurulurken, vatandaşlar olası sel ve su baskını konusunda uyarıldı.
SAKARYA VE KOCAELİ ÇEVRESİNE DİKKAT
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA BÖLGESİNİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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