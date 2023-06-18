Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı...

ANKARA BÖLGESİNİ DE ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.