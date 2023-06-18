18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet veren olay! Derin dondurucuda 3 insan cesedi bulundu

İzmir'de dehşet veren olay! Derin dondurucuda 3 insan cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
ABONE OL
İzmir’de dehşet veren olay! Derin dondurucuda 3 insan cesedi bulundu

İzmir Bayraklı'daki bir evde 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Şahısların cesetlerinin parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA