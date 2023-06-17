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Kayseri'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Kayseri’de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri'de bulunan Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, yol üzerinde güvenlik önlemleri alındı.

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