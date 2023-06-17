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Otoyolda korku dolu anlar! Önce lastiği patladı ardından alev alev yandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Otoyolda korku dolu anlar! Önce lastiği patladı ardından alev alev yandı!

Sakarya’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken patlayan lastiğinden alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan TEM Otoyolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Sinan Yetkin idaresindeki 14 ABZ 345 plakalı metal konteyner yüklü TIR, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolunun Arifiye geçişine geldiğinde lastiği patlayıp, alev aldı.

Sürücü aracı emniyet şeridine çekerken, alevler kısa sürede dorseye sıçradı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ı saran alevler nedeniyle otoyolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan TEM Otoyolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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