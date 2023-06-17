Otoyolda korku dolu anlar! Önce lastiği patladı ardından alev alev yandı!
Sakarya’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken patlayan lastiğinden alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan TEM Otoyolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Sinan Yetkin idaresindeki 14 ABZ 345 plakalı metal konteyner yüklü TIR, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolunun Arifiye geçişine geldiğinde lastiği patlayıp, alev aldı.
Sürücü aracı emniyet şeridine çekerken, alevler kısa sürede dorseye sıçradı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ı saran alevler nedeniyle otoyolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan TEM Otoyolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık kontenjan öğrenme! 2023 YÖK ATLAS 4-2 yıllık başarı sıralaması ekranı!
- 4D, Kamu işçisine ilave tediye tarihleri 2023 | İlave tediye 1. taksit ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Haziran 2023 işçi tediye ne kadar?
- YKS Nihat Hatipoğlu DUASI 2023 | TYT-AYT-YDT başarı için okunacak dualar neler? Öğrenci-veli sınav öncesi ve sonrası okunacak dualar
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
- Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? YKS'de yanında olması gerekenler...
- Lise diplomaları ne zaman, hangi tarihte verilecek 2023? 12. sınıf Lise diplomaları nereden alınacak 2023? Açık Lise...
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?