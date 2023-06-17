İSKİ’den yazın ortasında 24 saat su kesintisi! 6 ilçeyi etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece'ye 19 Haziran Pazartesi 06.00-20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Avrupa yakasının artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatının tamamlandığı aktarıldı.