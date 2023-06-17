İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçesinde uyuruşturucu tacirlerine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik köpeği ile eş zamanlı baskın yapıldı.
Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 46 şüpheli yakalanırken, aramalarda ise 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza, 500 adet ectasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.
Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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