Düzce’de dehşete düşüren olay! Trafikte otomobilin kapısını açıp kendini yola attı

Düzce'de yaşanan olay, dün saat 11.00 sularında D-655 kara yolunun Karaca kavşağı mevkisinde meydana geldi. D.K., yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen erkekten şiddet gördüğü iddiasıyla polisten yardım istemek için cep telefonundan KADES uygulamasına bastı. Polis ekipleri, ihbarın ardından gittikleri D.K'yı yaşadığı evinde bulamadı. Yanındaki kişinin otomobilinde bulunan D.K., şiddet görmeye devam edince trafiğin yavaşladığı anda kendini dışarı attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerinden inen vatandaşlar genç kadına yardım ederek yolun kenarına taşıdı.