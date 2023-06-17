Düzce’de dehşete düşüren olay! Trafikte otomobilin kapısını açıp kendini yola attı
Dehşete düşüren olay dün Düzce’de meydanda geldi. Yanındaki erkekten şiddet gördüğünü öne sürüp cep telefonundan KADES uygulamasına basan 36 yaşındaki D.K., daha sonra trafikte otomobilin kapısını açıp kendini yola attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Düzce'de yaşanan olay, dün saat 11.00 sularında D-655 kara yolunun Karaca kavşağı mevkisinde meydana geldi. D.K., yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen erkekten şiddet gördüğü iddiasıyla polisten yardım istemek için cep telefonundan KADES uygulamasına bastı. Polis ekipleri, ihbarın ardından gittikleri D.K'yı yaşadığı evinde bulamadı. Yanındaki kişinin otomobilinde bulunan D.K., şiddet görmeye devam edince trafiğin yavaşladığı anda kendini dışarı attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerinden inen vatandaşlar genç kadına yardım ederek yolun kenarına taşıdı.
OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNEN KAÇTI
Genç kadının yanında bulunan kişi ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Kadının yolun ortasında kaldığı ve vatandaşların yardıma koştuğu o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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