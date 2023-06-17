Gurbetçileri dolandıran çeteye operasyon: 10 kişi tutuklandı
Kocaeli merkezli 6 ilde, Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçi vatandaşları sahte araç kiralama siteleri ile dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçilerin sahte araç kiralama siteleri aracılığıyla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, verdikleri reklamlarla arama motorlarında üst sıralarda yer alan sahte araç kiralama siteleri üzerinden 29 kişinin dolandırıldığını belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 gün önce Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Gaziantep ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de yer aldığı, lüks evlere yapılan baskınlarda evlerin kapıları, koçbaşıyla kırıldı. Şüphelilerin evlerinde, otomobillerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda, aralarında 67 suçtan aranan ve 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 82 suçtan aranan 1 kişi ve 21 suçtan aranan 1 şüphelinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilerin kullanmış oldukları sahte internet siteleri de erişime kapatıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 çete üyesi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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