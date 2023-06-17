Gurbetçileri dolandıran çeteye operasyon: 10 kişi tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, aralarında 67 suçtan aranan ve 17 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 82 suçtan aranan 1 kişi ve 21 suçtan aranan 1 şüphelinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Şüphelilerin kullanmış oldukları sahte internet siteleri de erişime kapatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 çete üyesi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık sorgularının ardından, 10'u da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.