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Bursa'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadının boğazını...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Bursa’da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadının boğazını...

Bursa’da aralarında husumet bulunan kayınpeder ile damadı sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder damadının boğazını kesti. Kayınpeder olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz'ün boğazını kesti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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